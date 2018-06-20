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20 Haziran 2018 13:56

Uysal “Bu ülkenin Erdoğan’a ihtiyacı var”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 24 Haziran seçimleri öncesi mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Uysal “Bu ülkenin Erdoğan’a ihtiyacı var”

20 Haziran 2018 13:56

Uysal, mahalle ziyaretleri kapsamında dün akşam da Ömerli, Ören ve Belen Yeni Mahalledeydi.


Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago ve Ayhan Atay, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti kurucularından Muhammet Köse, Gençlik Kolları Tekin Alabaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe teşkilatında görev alan eski ve yeni teşkilat mensupları ile mahalle ziyaretleri yapan Uysal,24 Haziran seçimleri için mahalle halkından destek istedi. Uysal konuşmasında, “Bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir ülke, büyük Türkiye olabilmemiz için gelecek hedeflere ulaşmamız için Cumhurbaşkanımızın liderliğine ihtiyacımız var. 24 Haziran gelecek 5 yılı değil, geleceğimizi kurtaracak. Biz Ak Parti ailesi olarak büyük bir aileyiz. Eskisi yenisi ilçe başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla bir bütünüz. Sevdası ve hizmet aşkı bitmeyen bir kadroyuz. Kim ne derse desin, basın ne yazarsa yazsın, bu ülkenin millete güvenen Cumhurbaşkanına ihtiyacı var. O da milletine güvenen Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.




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