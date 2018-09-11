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Uysal esnafları ziyaret edip sohbet etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu gün sabah saatlerinde Kaneriağzı mevkisindeki esnafları ziyaret eden Uysal, kendilerine hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnaflarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Uysal, belediye yönetimi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve bundan sonrada yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.


Ziyarette bazı esnaflar Başkan Uysal'a yapılmasını istedikleri çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini sunarken, ziyaretten dolayı kendisine teşekkür etti.

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