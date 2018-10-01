Uysal, Kdz. Ereğli hukukçular derneğini yönetimini kabul etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hukukçular Derneği'nin yeni yönetimi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Hukukçular Derneği'nin yeni yönetimi protokol ziyaretleri yaparak kendilerini tanıtıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Hukukçular Derneği'nin yeni yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Uysal açıklamasında “Kdz. Ereğli Hukukçular Derneği yönetimi; Av. Eren Demircan, Av. Ayşe Gözde Nur Özkanca, Av.Tuba Sirkeci, Av.Nilay Merve Arıcan ve Av. Nusret Burak Öztürk'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”