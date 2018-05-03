Uysal, mahallelerde ki sorunları çözüyor

Göreve geldiği günden itibaren ‘Her mahalleye eşit hizmet’ anlayışıyla hareket eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2018 yılı programı için mahallelerde muhtarlarla birlikte sürdürdüğü gezilerin ardından tespit ettiği sorunların giderilmesi için çalışmalara başladı. Başkan Uysal, Göktepe Mahallesi Küçükyalı Sokaktan geçen derenin ıslahı için başlatılan çalışmalar kapsamında bugün büz yerleştirme işlemlerini yerinde takip etti.

Yapılan çalışma ile Göktepe mahallesini kötü koku ve görüntüden kurtaracaklarını ve aynı zamanda geniş yola kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Uysal; “Mahallelerimizi gezerek sorunları yerinde tespit edip çözümü noktasında çalışmalar yapıyoruz. Göktepe Mahallesi gezimizde mahalleden geçen derenin olumsuz görüntüsü sonrası çalışmalara başladık. Etrafa koku yayan ve pislik yuvası haline gelen dere üzerinde taş duvar çalışması yaptıktan sonra dere üzeri büzlerle kapanıyor. Söz konusu çalışmayla hem mahallemizi kötü görüntüden kurtarıyor hem de yol genişliği sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal, Bağlık Mahallesi’ndeki Sakindere de devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Uysal, 280 metre uzunluğundaki dere kenarında 6 metre gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı sollu kaldırımlar ve yeşil alanları bünyesinde barındıran proje çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Başkan Uysal, ilçemizin giriş noktalarından olan ve sürekli kazalarla gündeme gelen Elmetepe Mahallesi girişine üst geçit yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirterek; “Üst geçit için köprü ayaklarına ilk beton döküldü, kısa sürede çalışmalar tamamlanacak” dedi.