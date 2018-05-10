Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 17:54

Uysal, muhtarlarla çalışmaları değerlendirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Uysal, muhtarlarla çalışmaları değerlendirdi

10 Mayıs 2018 17:54


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Başkan Uysal, her ay muhtarlarla geleneksel hale getirdiği istişare toplantısını bu ay Kestaneci Mahalle Muhtarı Ahmet Özer, Güldere Mahalle Muhtarı Ali Tezcan ve Korubaşı Mahalle Muhtarı Kemal Muratoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı.


Başkan Uysal, mahallelerde yaptıkları incelemeler sonrası başlatılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunup, muhtarlarla yapılan çalışmaları istişare etti. Toplantıda ayrıca, Başkan Hüseyin Uysal’ın 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlatan 4 yıl hizmet kitapçığı muhtarlara dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç