Uysal, muhtarlarla çalışmaları değerlendirdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Başkan Uysal, her ay muhtarlarla geleneksel hale getirdiği istişare toplantısını bu ay Kestaneci Mahalle Muhtarı Ahmet Özer, Güldere Mahalle Muhtarı Ali Tezcan ve Korubaşı Mahalle Muhtarı Kemal Muratoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Uysal, mahallelerde yaptıkları incelemeler sonrası başlatılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunup, muhtarlarla yapılan çalışmaları istişare etti. Toplantıda ayrıca, Başkan Hüseyin Uysal’ın 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlatan 4 yıl hizmet kitapçığı muhtarlara dağıtıldı.