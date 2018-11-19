Uysal, Öğrencilerle tiyatro izledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilk okul öğrencileriyle tiyatro oyununu birlikte izledi.

Kdz.Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Ali Baba'nın Çiftliği” adlı danslı-müzikli tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu. Gün içinde Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonunda iki ayrı seansta sahnelenen oyunu çok sayıda İlkokul öğrencisi izledi. Tiyatro oyununun ikinci seansına katılarak öğrencilerle birlikte izleyen Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, oyun sonrası öğrencilerle sohbet edip hatıra resmi çektirdi.