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09 Haziran 2018 16:54

Uysal seçim gezisinde halka seslendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal seçim gezisi kapsamında Kemer ve Kepez Mahallesi’nde halka seslendi.

Uysal seçim gezisinde halka seslendi

09 Haziran 2018 16:54


24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için sahada çalışan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kemer ve Kepez’de halka seslendi.


Başkan Uysal, beraberinde belediye başkan yardımcıları Ayhan Atay, Esra Alpago ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kırmacı mahallesi Kemer bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Uysal ardından Kepez bölgesinde Armutlucumalılar ile buluşup AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.


“Emanet oyunuzu istiyorum”


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kdz.Ereğli ziyaretinin ilçenin geleceği için bir şans olduğunu belirtti. Uysal konuşmasında, “Kdz. Ereğli’de AK Parti’ye oy vermemiş ya da başka partilere oy vermeyi düşünen hemşerilerime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kdz. Ereğli’ye gelmesi şehrimiz için bir şans. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Sizin Milletvekiliniz benim. Sorunlarınızı bizzat ben takip edeceğim” dedi. Şimdi bizlere bir görev düşüyor. 24 Haziran seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi desteklemek. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, saygı duyuyorum. Ancak şehrimizin geleceği için, yarınları için, ülkemizin geleceği için 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanet oylarınızı istiyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Uysal, Kepez bölgesindeki kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.




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