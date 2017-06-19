Uysal, STK’lar, gazeteciler ve belediye personeli ile iftar yaptı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeği organizasyonları hafta sonunda da devam etti. Başkan Uysal, hafta sonunda önce Yöresel Dernek Evleri’nde dernek yönetimleri ve üyelerinin yanı sıra basın mensupları ile daha sonrada Belediye Düğün Salonunda belediye personeli ile bir araya geldi. Cumartesi günü Yöresel Dernek Evleri’nde düzenlenen iftar organizasyonunda Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte katılan Uysal, iftar öncesi masaları tek tek gezerek katılımcılarla selamlaştı.

Yöresel Derneklerin üyeleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, iftar sonrası gazeteciler ile bir süre sohbet etti. Uysal, Pazar akşamı da Belediye personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Sevim Uysal ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve personel de hazır bulundu.

“Biz büyük bir aileyiz” diyen Başkan Uysal; “Kdz.Ereğli’yi dünya şehri yapmak için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kdz. Ereğli’yi çok daha güzel günler bekliyor. Ailelerinizle birlikte şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Uysal, hafta sonunda düzenlenen iftarların ardından davetli olduğu iftar programlarına da katılarak çay sohbeti gerçekleştirdi.