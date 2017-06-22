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22 Haziran 2017 09:41

Uysal’dan 3 bin 500 kişiye iftar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kadir gecesinde 3 bin 500 kişiye iftar verdi.

Uysal’dan 3 bin 500 kişiye iftar

22 Haziran 2017 09:41

Başkan Uysal, Ramazan ayı boyunca 50 bin kişiye iftar verdiklerini belirterek; “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.


Kdz.Ereğli Belediyesinin Ramazan ayı boyunca Yaşlılar ve Gençler evinde düzenlediği halk iftarları programı, Kadir gecesinde 3 bin 500 kişiyle gerçekleştirilen iftar programı ile final yaptı.


Kdz.Ereğli Belediyesi tarafından ofis yolu üzeri sahil bandında Kadir gecesinde 3 bin 500 kişiye iftar verildi. İftar programı öncesi Belediye hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, masaları tek tek gezerek halkın Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını kutladı.


AK Parti Milletvekilleri Çaturoğlu ve Ulupınar’da katıldı


İftar programına AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Caturoğlu, Özcan Ulupınar, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Fatih Çakır, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, muhtarlar ve 31 mahalleden aileleriyle birlikte gelen vatandaşlarla birlikte 3 bin 500 kişi katıldı.


Uysal: “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın”


Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ramazan ayında 26 gün boyunca 50 bin kişiye iftar verdiklerini belirterek; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluşun olduğu mübarek Ramazan Ayı’nın bitişinin hüznünü yaşarken Kadir gecemize kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşamaktayız. Bugün bizlerle olduğunuz için hepinize candan teşekkür ediyorum. Şairin de dediği gibi, ‘Saf saf iner gökten melekler bu gece, kanatları değer bizlere gizlice. Ruh veren Rabbe yakın o bilmece, onu Allah yollar bu gece. Bu gece bir ömre bedel ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ile beraber Ramazan ayının sonuna geldik. Nice Ramazan bayramlarına kavuşmayı Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.


İftarın ardından katılımcılara çay ikramında bulunurken, AK Parti Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar ve diğer protokol üyeleri vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler.


Kdz.Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel menüde vatandaşlara iftariyelik, mercimek çorbası, kavurma, pilav, karpuz, tatlı ve içecek ikramında bulundu.




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