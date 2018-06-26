Uysal’dan Su Ürünleri Kooperatifine ziyaret

Başkan Uysal, yeni yönetimle istişarelerde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yoğun geçen seçim çalışmalarının ardından sivil toplum örgütü ziyaretlerine başladı.

Başkan Uysal, Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret ederek Başkan İsmail Hakkı Köse ve yönetimine başarılar diledi. Kooperatif yönetimiyle yaklaşık 2 saat istişarede bulunan Başkan Uysal, “Sivil Toplum örgütlerimizle her zaman olduğu gibi istişarelerimizi yaparak birlikte daha güzel bir Ereğli için çalışacağız. Seçim dönemi çalışmalarımız nedeniyle kongrelerini gerçekleştiren Su Ürünlerine ziyaretimizi ertelemiştik. İsmail Hakkı Köse başkanlığında Su Ürünleri Kooperatifi yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Hakkı Köse’de Başkan Uysal’a ziyaretleri için teşekkür etti.