Uyuşturucu ihbarı alınan araçtaki şüpheli ortaokul müdürü çıktı

Zonguldak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda durdurulan araçta 500 adet extacy hap, sahte 400 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araçtaki biri ortaokul müdürü 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir aracın Filyos beldesine uyuşturucu götürüleceği haberinin alınması üzerine Saltukova Jandarma Karakol Komutanlığı yol güzergahında güvenlik önlemi aldı. İhbarı alınan aracın Saltukova Çevre Yolu Çömlekçi Köprüsü girişine geldiği esnada araç sürücüsü jandarma devriyesini görünce tali çıkmaz yola kaçtı. Yapılan takip sonucu araç durduruldu. Araçta bulunan V.U.'nun üzerinde 500 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta yapılan aramada da sahte 400 lira, 20 gram kenevir tohumu 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki diğer şahıs T.Ö.'nün bir ortaokulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.