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02 Haziran 2018 16:10

Uyuşturucudan ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kullandığı uyuşturucu sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Uyuşturucudan ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

02 Haziran 2018 16:10


Uzun Mehmet Mahallesi Okkalı Sokak’ta meydana gelen olayda Cengiz M. (30) evde hareketsiz halde bulununca ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli Belediyesi’nde çalışan Cengiz M. İçin bu gün öğle namazı sonrası Ali Molla Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Cengiz M. Şehir mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve gencin ailesi katıldı.




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