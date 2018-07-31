Üzülmez Kültür Vadisi projesi başlangıç toplantısı düzenlendi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Çalışma Programında öngörüldüğü üzere Güdümlü Proje Desteği kapsamında Üzülmez Kültür Vadisi projesine ilişkin başlangıç toplantısı BAKKA hizmet binasında yapıldı.

Toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Türkiye Taşkömürü Kurumunu temsilen Yesari Sezgin ve Burcu Tüfekçi, Zonguldak İl Özel İdaresini temsilen Ferhan Bostancı, Ümran Aydın ve Emel Akay Ölmez, Zonguldak Belediyesini temsilen Gülsüm Yılmaz, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü temsilen Hayrettin Şahin ve Barış Çelik ile BAKKA yetkilileri katıldı.

2018-2020 yılları içerisinde “Üzülmez Kültür Vadisi” başlıklı Güdümlü Proje kapsamında, Zonguldak ili Merkez ilçesi Üzülmez Mevkiinde Üzülmez Eski Lavuar Binası ve Eski Atölye Binasına işlev kazandırılması planlanıyor. Başlangıç toplantısında yapılan istişareler sonucunda projenin başvuru sahibinin Zonguldak İl Özel İdaresi olması tüm taraflarca uygun görüldü. Ayrıca proje kapsamı ve GPD uygulama süreci ile proje paydaşlarının rol ve sorumlulukları üzerine istişarelerde bulunularak, proje fikrinin geldiği aşama hususunda taraflara bilgilendirme yapıldı. Eylül ayı içerisinde proje paydaşlarının rol ve sorumluluklarının kesinleştirilmesi ile Mutabakat Toplantısı yapılması öngörülüyor.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projeler olduğu belirtildi. Güdümlü proje desteğini (GPD) diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, ajansın öncülüğü ile başlatıldı. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütecek.