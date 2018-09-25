Üzülmez Kültür Vadisi projesi mutabakatı imzalandı

Toplantıya, Zonguldak Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Akdemir, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Cici, TTK Emlak İstimlak Şube Müdürü Yesari Sezgin, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Hayrettin Şahin, İl Özel İdaresi, Belediye ve BAKKA personelleri katıldı.

Proje kapsamında yapılması gereken faaliyetler, proje bütçesi ve süresi üzerinde mutabık kalınarak, mutabakat metni taraflarca imzalandı. Bu süreçten sonra proje başvurusu alınacak, değerlendirilecek ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına nihai onay için gönderilecek.

2018-2020 yılları içerisinde “Üzülmez Kültür Vadisi” başlıklı Güdümlü Proje kapsamında, Zonguldak ili Merkez ilçesi Üzülmez Mevkiinde Üzülmez Eski Lavuar Binası ve Eski Atölye Binasına işlev kazandırılması planlanıyor. Proje ile Zonguldak ilinde kent belleği ve kent hayatını zenginleştirmek, kentin endüstriyel mirasının deneyim turizmine kazandırılması amaçlarına hizmet edecek şekilde proje konusu alanın yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor.

Tüm taraflar projenin ilimiz için hayırlı olmasını dileyerek toplantı sonlandırıldı.