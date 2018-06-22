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22 Haziran 2018 13:53

Üzülmez’de madenci kurban kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesi’nde çalışan maden işçileri yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız üretim yapmak dileği ile kurban kesti.

Üzülmez’de madenci kurban kesti

22 Haziran 2018 13:53


Sabah 08-16 vardiyası öncesinde düzenlenen kurban kesim törenine; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ve Müessese Yöneticileri, GMİS Üzülmez Şube Yöneticileri ve maden işçileri katıldı.


Asma İşletmesi 3. Üretim ocağında Çay Ocakta açılan üretim ayağı için düzenlenen törende Hocalar tarafından Kuran okunmasının ardından söylenen ilahiler eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.




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