Uzun Mehmet’in kömürü buluşunun 189. yılında törenle anıldı

yılında törenle anıldı.

Zonguldak’ta Uzun Mehmet Anıtı’nda düzenlenen anma törenine, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Amelebirliği Başkanı Osman Balamir, TMMOB Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. TTK, GMİS, maden Mühendisleri Odası ve Amelebirliği Başkanlığının çelenklerinin Uzunmehmet Anıtı’na konulmasının ardından madencileri anlatan şiirler okundu.

Törende konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “Başta Uzunmehmet olmak üzere havzanın bu günlere gelmesinde emeği geçenleri şükran ve minnetle anar, dünya madencilik tarihi, Türkiye madencilik tarihi ve havza madencilik tarihinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bununla birlikte terörle mücadelede şehit olan devletimizin fedakar evlatlarını rahmetle anıyorum. Karaelmas serüveni ülkemizde bundan 189 yıl önce Bahriye erlerinden Uzunmehmet’in 8 Kasım 1829 yılında Ereğli’nin Köseağzı köyünün Neyren deresi yatağında taşkömürünü bulması ile başlamıştır. Karaelmas hem ülkenin hem de bölgenin kaderini etkilemiştir. Ülkenin kalkınmasında ve sanayileşmesinde Zonguldak havzası yıllarca önemli bir lokomotif görevi üstlenmiştir. Zonguldak havzasındaki taşkömürü üretim faaliyetleri önemli bir istihdam kaynağı ve ülkenin sanayileşmesinde çok önemli rolü olan demir çelik üretiminin de temel girdisi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta Uzunmehmet olmak üzere havzayı bu günlere taşıyan, bu uğurda canını feda eden tüm madencilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kurumumuz ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak “Bugün Uzunmehmet’in kömürü buluşunun 189. Ve Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünü kutluyoruz. Uzunmehmet’ten günümüze bu topraklarda kömür üreten atalarımızı sevgi, saygı, şükran ve hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Halen yerin yüzlerce metre altında doğa ile savaşan ve yer üstünde bu üretime katkı veren tüm madenci kardeşlerimize kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Zonguldak, Uzunmehmet’in 1829 yılında kömürü bulmasının ardından kömür üretiminin başladığı 1848’den günümüze 170 yıllık üretim kültürüyle Anadolu’nun dört bir yanından gelen 10 binlerce yurttaşıyla ve binlerce maden şehidiyle emeğin başkenti sıfatını kazanmıştır. Bu süreçte 3 il olacak kadar büyüyen Zonguldak bugün en zor dönemlerinden birisini yaşıyor. Bu şehir, madenlerimiz ve bölgemiz yabancı işgali yaşadı. 1. Dünya Savaşı sırasında yabancı orduların işgalini gördü. Bu şehrin insanları Osmanlı Dönemi’nde de, Cumhuriyet döneminde de iki kez zorunlu mükellefiyete tabi tutuldu. Zorla maden ocaklarına indirildi. Ama bu gün maden havzamızda tarihimizin en az sayıda işçisiyle en düşük üretimini yapıyoruz. Tarihimizde ilk kez Zonguldak’ta emekli sayısı çalışan sayısını geçti ”şeklinde konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı’nın konuşmasının ardından tören sonra erdi.