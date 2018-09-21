Uzun'dan, Şahin'e tam destek

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, AK Parti Zonguldak önceki dönem il başkanlarından Celil Uzun'u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti'den Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına aday adayı olan Erol Şahin, AK Parti Zonguldak önceki dönem il başkanlarından Celil Uzun'u iş yerinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uzun, Şahin'e çıktığı yola başarılar diledi. Uzun konuşmasında “Erol Şahin arkadaşımızda geçmişte ilçe başkanlığı yapmış, siyasette deneyim kazanmış, görev yaptığı dönemde bölgesine onlarca hizmet kazandırmış, en önemlisi herkesi kucaklayabilen ve birleştirici bir konuma sahip arkadaşımız. Kendisinin Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı için aday adayı olması bizleri çok mutlu etti. Böyle bir fedakarlıkta bulunup, yola çıktığı için kendisini tebrik ediyorum. Biz her zaman yanındayız. Kdz. Ereğli'de önemli olan kazanılmış bir belediyeyi 2019 seçimlerinde de kazanmak. Ben kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Şahin'de desteklerinden dolayı AK Parti Zonguldak önceki dönem başkanlarından Celil Uzun'a teşekkür etti. Şahin ile Uzun ziyarette aday adaylığı süreci, Ereğli ve bölge sorunları ve yapılması gereken hizmetler noktasında fikir alış verişinde bulundu.