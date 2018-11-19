Zonguldak Valisi Bektaş Devrek'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu

Geçtiğimiz günlere Rize Valiliğinden Zonguldak Valiliğine atanan Erdoğan Bektaş çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunma için Devrek'e geldi. İlk olarak Devrek kaymakamlığını ziyaret eden Bektaş, burada Kaymakam Tolga Polat'tan ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Vali Bektaş, burada Belediye Başkanı Mustafa Semerci'den ilçenin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler aldı. İlçede projeleri ve ihaleleri tamamlanmış birkaç inşaatın yarım kaldığını ifade eden Başkan Semerci'ye Vali Bektaş,” Devletin hiçbir işi yarım kalmaz. Şimdiye kadar da hiçbir proje yarım kalmamıştır. Sizin sıkıntılarınızda en kısa sürede çözüme kavuşacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi. Belediyeden ayrılan Vali Erdoğan Bektaş yanında bulunan heyetle birlikte bastoncular çarşısını gezerek burada ki ustalardan bastonun yapımı hakkında bilgiler aldı. Bektaş, duvarda asılı bir bastonu eline alarak inceledi Çin malı baston olduğunu öğrenen bu tür bir ürünün ilçeye yakışmadığını, bastonun gerçeğinin ilçede yapılmasını istedi. Bastoncular çarşısından sonra ilçede faaliyette bulunan TSO, Devmer ve Başoğlu Kereste Fabrikasını gezerek yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Zonguldak Valisi, Erdoğan Bektaş ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.