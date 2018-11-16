Vali Bektaş, Ereğli'de temaslarda bulundu

Ereğli'ye gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta göreve başlayan Vali Erdoğan Bektaş, ilk ziyaretini Kdz. Ereğli'ye yaptı.

İlk olarak Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve tüm kamu kurumu amirleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından Kaymakamlık binası önünde çiçekle karşılandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kaymakamlıkta yaptığı konuşmada Ereğli'nin en gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. Bektaş konuşmasında, “Ereğli malum Zonguldak'ın en gelişmiş ilçelerinden bir tanesi, çok önemli bir potansiyelin üzerinde oturduğu her haliyle belli oluyor. Sorunlarını çözerek yoluna devam ediyor. Bu yol gerçekten güzel olmuş, geçen günde gelmiştim. Tabi burada Erdemir Çelik fabrikası ayrıca Organize Sanayi Bölgesi var. Çok çeşitli mücadele verilmiş tamamlanmış bir dizi hizmet var. Tüm bu verilmiş hizmetlerden eminim Ereğli halkı memnunlardır. Bizde tabi ki eksikleri tamamlayarak elimizin erdiği, aklımızın yettiği kadar, olayı biraz daha ileriye götürebilmek için çaba göstereceğiz. Kaymakamımız ile ben daha önceden de çalıştım. Çalışkan başarılı iyi bir kaymakamımız var, onunda görevi pek eski değil ona da başarılar diliyoruz. Ayrıca arkadaşlarımız geldiler görüştük. Ticaret Sanayi Odası ile de görüştüm. OSB'yi de görmek istiyorum. Bugün burada yapabileceğimiz kadar, iade-i ziyaretlerde bulunacağız.” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlık ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret eden Vali Bektaş, kendisinden ilçe hakkında bilgiler aldı. Son olarak Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Vali Bektaş, Başkan Arslan Keleş'ten Ereğli ekonomisi ile ilgili bilgiler aldı. Keleş ziyarette yaptığı konuşmada Ereğli Eğitim Kampüsü'nün yapılması için Vali Bektaş'tan destek istedi.