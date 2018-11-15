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Vali Bektaş TTK'da

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nu ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti.


Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak'ta göreve başlayan Vali Erdoğan Bektaş, kenti tanımak için ziyaretlerini sürdürüyor. Bektaş, ziyaretler kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti.


Eroğlu'ndan makamında taşkömürü ve tarihi hakkında bilgi alan Vali Bektaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu hakkında da bilgiler aldı. Öte yandan Genel Müdür Kazım Eroğlu Vali Bektaş'a madenci heykeli takdim etti.

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