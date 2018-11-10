Vali Bektaş, “Üniversitenin ve şehrin gelişimine önem veriyoruz”

Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği görevine atanan Erdoğan Bektaş'ı makamında ağırladı. Vali Bektaş'ı makamında ağırlayan Rektör Çufalı, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, Zonguldak'ın tarih, kültür, turizm, sağlık ve sosyal açıdan gelişimine yönelik işbirliği ile yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Rektör Çufalı Zonguldak için üniversitenin önemini dile getirerek, şehre sağladığı, akademik, bilimsel, sosyo-kültürel ve ekonomik katkılardan bahsetti. Üniversite-valilik işbirliğinin şehrimizin gelişimine ve üniversitemizin büyümesine büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Çufalı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak genelinde 11 farklı yerleşkede 37 bini aşan öğrencisi ile şehrin demografik yapısını büyük ölçüde etkilediğini, bu genç öğrenci nüfusunun, şehre sosyal ve ekonomik yönden canlılık kazandırdığını ifade etti. Şehrin öğrenciler için daha cazip hale getirilmesinin Zonguldak'ın gelişimine de büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Zonguldak için geleceğe yönelik projelerde işbirliğine hazır olduklarını belirten Vali Bektaş, üniversitenin ve şehrin gelişimine önem verdiğini söyledi. Rektör Çufalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Bektaş'a teşekkür etti.