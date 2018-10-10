Vali Çınar, Çaycuma'da tarım ve hayvancılık tesislerini inceledi

Zonguldak'ın Valisi Ahmet Çınar tarım ve hayvancılık tesislerine incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindeki heyet Çaycuma' da bulunan tarım ve hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Çınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli , İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Gökhan İnan , İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Püren , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş. Murat Balkaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile Ahatlı Köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi hibe projesi ile kurulan Fatih Akbaş' a ait 5 bin 500 metrekare Çilek bahçesinde inceleme yapıldı. Daha sonra Adaköy' de kurulu Çay- Vet Murat Çarşanbalı ' ya ait 300 baş kapasiteli Manda ve Süt Sığırı işletmesi ziyaret edildi.

Çomranlı Köyünde kurulu Ilyas Şıklı- Oen Enerji Grubuna ait İstiridye Mantarı Üretim tesislerinde yapılan incelemelerle heyetin ziyaretleri sona erdi. Ziyaretler sırasında heyete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ile Adaköy muhtarı Veli Tutkun ve Geriş Köyü Muhtarı Niyazi Duran da eşlik etti. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar işletme ziyaretlerinde işletme sahibi ve yetkililerden bilgi aldı. İşletmenin ve üretimin önemine dikkat çeken Vali Çınar;" Üretimin önemi ve kazançlı olması önemli. Üretici kazandıkça Ülkemiz de kazanıyor. Verimli olan , rağbet gören üretimi ve ürün çeşitlerini desteklemeye devam edeceğiz. Çaycuma ' da üretim çeşitliliğini görmek, Ekim ayında armut ve çilekleri dalında görmek ne güzel. Üreticimiz, çiftçimiz mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi.