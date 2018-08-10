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10 Ağustos 2018 18:34

Vali Çınar, Çınartepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çınartepe Mahallesinde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Vali Çınar, Çınartepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

10 Ağustos 2018 18:34


Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, beraberinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri, Çınar tepe, Asma ve Dilaver Muhtarları ile Valilik birim müdürleri ile birlikte Çınartepe Mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunan ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Çınar, vatandaşların dilek ve talepleri dinledi. Talepleri değerlendiren Vali Çınar, gereği için ilgili kurumlara ileteceklerini ifade etti.




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