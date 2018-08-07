Vali Çınar, Dereköy Okulunu inceledi

Programa, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Recep Demirtaş, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak İli Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Başar ve köy halkı katıldı.

İncelemede Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, binanın önce korunmaya alınması gerektiğini belirterek, çatısının ve zeminin sağlamlaştırılması talimatını verdi.

Vali Çınar, atıl bulunan okul ve bahçe alanında neler yapılabileceğiyle ilgili ise vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulunurken, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı ve BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar’dan da çalışma yapmalarını istedi.