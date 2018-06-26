Vali Çınar Devrek’te incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Devrek’e gelerek çeşitli kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulundu. İlk olarak Devrek Kaymakamlığını ziyaret eden ve geçtiğimiz ay içinde vekaleten göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Soylu’u ziyaret eden Vali Çınar çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakam Vekili Soylu nezaretinde daha sonra sırasıyla Merkez, Çolakpehlivan ve Dedeoğlu Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifi işleten hanımlardan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğle arasında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden ve askerlerle birlikte yemek yiyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar buradan Cilas Kauccuk Şirketler Grubuna geçerek Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak’tan fabrika hakkında bilgi alışverişinde bulundu.