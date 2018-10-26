Vali Çınar, Eroğlu'nu kabul etti

Özel Eroğlu, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak Barosunun 64. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeniden Baro Başkanlığına seçilen Av. Özel Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Vali Ahmet ÇINAR' ı makamında ziyaret ettiler. Baro Başkanlığına yeniden seçilen Av. Özel Eroğlu'nu kutlayan Vali Çınar, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Alaattin Güler ve Daire Başkanı Orhan Akkaya Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Mekansal Adres Kayıt Sistemi” projesinin tanıtımı ve uygulaması ile ilgili olarak Zonguldak'ta bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Alaattin Güler ve Daire Başkanı Orhan Akkaya, Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi sundular.