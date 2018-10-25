Vali Çınar, il genelindeki ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor

Vali Çınar, programı kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'ni, bazı mobilya üreticilerini, Adım Bale Okulu'nu, Halk Müziği ve Kültür Sanat Derneği'ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Zonguldak'ta “Yılın Ahisi” seçilen Hüseyin Cahit Göktürk'ü de işyerinde ziyaret eden Vali Çınar, kendisine ve tüm esnaflarımıza bol kazançlar temenni etti.

Vali Çınar'ın, ziyaret ve incelemelerine; İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ercan Şehri, İl Ticaret Müdürü İsmail Maden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile diğer ilgililer katıldı.