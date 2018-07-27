Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 16:59

Vali Çınar, Liman Caddesi’nde incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki heyet ile birlikte Liman Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Çınar, Liman Caddesi’nde incelemelerde bulundu

27 Temmuz 2018 16:59


Liman Caddesi mevkisinin araç ve vatandaşların geçişine kapatılacağı yönünde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada da şöyle denildi:


“Bilindiği üzere saygıdeğer halkımızca liman arkası olarak adlandırılan, Zonguldak ili Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Liman mevkiinde bulunan 8.338,00 m2 yüzölçümlü, imar planında “ liman alanı” olarak ayrılan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kara kısmındaki 1.070,00 m2’lik kısmı, deniz tarafındaki 800,00 m2’lik kısmı ile toplamda 1.870,00 m2’lik kısım “Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmetlerinde” kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına ( Sahil Güvenlik Komutanlığı) 24.05.2018 tarihinde Maliye bakanlığı tarafından tahsisi yapılmıştır. İlgili alanın 110 metrelik kısmı (Sahil Güvenlik botunun konuşlandığı) hizmet gereklerine uygun olarak ayrılmıştır. Söz konusu alanda kamuoyuna yansıdığı şekilde vatandaşlarımızın liman arkası tabir edilen kısma geçişlerinde hiçbir kısıtlama olmayacaktır. Ayrıca TTK’ ya ait İş Sağlığı Şube Müdürlüğü binasının Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı hizmet binası olarak tahsisine yönelik işlemler devam etmektedir. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın söz konusu binayı hizmet binası olarak kullanması da vatandaşlarımızın bölgedeki yürüme, geçiş, vs. gibi hiçbir faaliyetine kısıtlama getirmeyecektir. Yapılan işlem hizmet gereklerine uygun, yasal çerçevede vatandaşlarımızın bölgedeki faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmeyen doğru bir uygulamadır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç