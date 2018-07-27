Vali Çınar, Liman Caddesi’nde incelemelerde bulundu

Liman Caddesi mevkisinin araç ve vatandaşların geçişine kapatılacağı yönünde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Bilindiği üzere saygıdeğer halkımızca liman arkası olarak adlandırılan, Zonguldak ili Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Liman mevkiinde bulunan 8.338,00 m2 yüzölçümlü, imar planında “ liman alanı” olarak ayrılan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın kara kısmındaki 1.070,00 m2’lik kısmı, deniz tarafındaki 800,00 m2’lik kısmı ile toplamda 1.870,00 m2’lik kısım “Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmetlerinde” kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına ( Sahil Güvenlik Komutanlığı) 24.05.2018 tarihinde Maliye bakanlığı tarafından tahsisi yapılmıştır. İlgili alanın 110 metrelik kısmı (Sahil Güvenlik botunun konuşlandığı) hizmet gereklerine uygun olarak ayrılmıştır. Söz konusu alanda kamuoyuna yansıdığı şekilde vatandaşlarımızın liman arkası tabir edilen kısma geçişlerinde hiçbir kısıtlama olmayacaktır. Ayrıca TTK’ ya ait İş Sağlığı Şube Müdürlüğü binasının Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı hizmet binası olarak tahsisine yönelik işlemler devam etmektedir. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın söz konusu binayı hizmet binası olarak kullanması da vatandaşlarımızın bölgedeki yürüme, geçiş, vs. gibi hiçbir faaliyetine kısıtlama getirmeyecektir. Yapılan işlem hizmet gereklerine uygun, yasal çerçevede vatandaşlarımızın bölgedeki faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmeyen doğru bir uygulamadır.”