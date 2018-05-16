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16 Mayıs 2018 14:05

Vali Çınar, Orman Bölge Müdürlüğü’nde toplantıya katıldı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Devrek Belediye Başkanlığınca Devrek İşletme Müdürlüğü hudutları dahilinde yer alan bazı taşınmazların imar plan değişikliği ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğündeki toplantıya katıldı.

Vali Çınar, Orman Bölge Müdürlüğü’nde toplantıya katıldı

16 Mayıs 2018 14:05


Bölge Müdürü Ahmet Ahmet Sırrı Beşel’ i makamında ziyaret eden Vali Çınar’a Bölge Müdürü Beşel tarafından 2018 yılı ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Vali Çınar başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.


Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel toplantıya teşriflerinden dolayı Vali Ahmet Çınar’a teşekkür etti. Kamu kurum ve kuruluşları ile hızlı ve etkin olarak hizmeti daha iyi nasıl ulaştırılabileceğinin irdelendiği, bu amaçla sorunlarımız ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapıldığını ifade etti.


Vali Çınar; Milli servet olan Orman Varlığının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve korunması ile bundan en fazla ekonomik girdiyi sağlamamızın temel amaç olduğunu belirtti. Valilik olarak her konuda Bölge Müdürlüğü çalışmalarını desteklediklerini ve takip ettiklerini söyledi, bu şekildeki çalışmaların diğer kurumlara örnek olmasını temenni ederek; yönetim tekniği açısından takdir ettiğim bu çalışmalarından dolayı Orman teşkilatını kutluyorum, Ramazan Ayının milletimize, ülkemize ve tüm islam alemine sağlık, huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Yapılan değerlendirmenin ardından Vali Ahmet Çınar ve beraberindekiler Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.




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