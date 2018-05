Vali Çınar: “Yerli otomobil için en uygun yer Filyos”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, yıllık 25 milyon ton yük kapasiteli Filyos Limanı alt yapı çalışmalarında yüzde 50’nin geçildiğini ifade etti.

"Türkiye’nin en büyük 3. Limanı olacak"

Türkiye’nin 3. Büyük limanının Filyos’ta inşa edildiğini belirten Vali Çınar, önümüzdeki günlerde sanayicilerin Filyos Endüstri Bölgesi’ne davet edilerek bilgilendirme sağlanacağını vurguladı. Çınar açıklamasında şu bilgileri verdi; “Ülkemiz ve şehrimiz açısından çok önemli, gurur verici bir proje, yıllardır hayal edilen, konuşulan ancak büyüklüğünden dolayı bir türlü adım atılamayan proje hali hazırda büyük bir hızla ilerliyor. Filyos Projesi, endüstri bölgesi öncelikle içerisinde bulunduğumuz liman inşaatı ile başlıyor ve arkasında büyük bir sanayi bölgesi alanı var. Bunun içerisinde neredeyse 3 bin dönüm kadar alanda kuş cenneti diye kullanılan bir alanımız var. Onun arkası da serbest bölge var. İnşası devam eden Filyos Limanı’nın yıllık kapasitesi 25 milyon ton yük kapasitesi var. 3 kilometreyi aşan gemilerin yanaşma yeri var. Türkiye’de en büyük limandan bir tanesi. Bir yönüyle hem Karadeniz havzasına hem de deniz yolu olduğu için bütün dünyaya açılan ticaret merkezlerinden birisi. Dünya genelinde ticaretin yüzde 90’nın deniz yolu üzerinden olduğunu düşündüğümüzde bu limanın bir kalkınma hamlesi olduğunu anlayabiliriz. Endüstri bölgemiz de bakanlar kurulu kararı alınmış, resmi işlemleri tamamlanmış, artık yatırım yapılabilir bir seviyeye gelmiş durumda. Mart ayı içerisinde sayın başbakanımız, sanayi bakanlığımızın organize ettiği hem İstanbul sanayicilerinin hem de bütün ülkenin sanayicilerine Filyos bölgesine yatırım yapma çağrısı sebebiyle bir toplantı planlamıştı, bu toplantı üç kez ertelendi. Türkiye’nin yoğun gündeminden dolayı bu çok anlaşılır bir durum. Ama hemen önümüzde ki günler içerisinde yine sayın başbakanımızın başkanlığında Filyos endüstri bölgesinde sanayiciler davet edilecekler. Bu yönüyle biz heyecanla bekliyoruz. Hem Türkiye adına hem şehrimiz adına büyük umut içerisindeyiz. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman büyük Türkiye’nin büyük limanlarından bir tanesi, hemen bitişiğinde endüstri bölgesi, hemen bitişiğinde yer alan serbest bölge, Türkiye’nin dünyanın belli başlı ticaret merkezlerinden birisi olacak. Hızla büyüyen ve gelişen, sanayicisi çok cesur, akıllı hareket ediyor. Birçok ithal ürünü artık kendimiz üretir seviyeye geldik.

Yerli otomobil için en uygun yer Filyos

Yerli otomobil için ham maddeye yakınlığı, hava, kara ve demir yolu ulaşımı olanakları ile en uygun yerin Filyos olduğunu anlatan Çınar, Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün de bu yönde açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi. Çınar konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Son zamanlarda çok gündeme gelen bir konu, yerli otomobil üretiminin nerede yapılacağa konusu. Öyle sanıyorum ki Türkiye’de bütün iller buna talip olmuş durumda. Fakat sanayi bakanımız geçen gün beyanatta bulundular. Yerli otomobil üretim yerinin en doğru adresinin Filyos Endüstri bölgesi olacağını söylediler. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı düşünce içerisindeyiz. Çünkü burada ki limandan her türlü mal sevkiyatı, gerekli malların buraya gelmesi durumu var. Hem Karabük hem Ereğli Demir Çelik sanayimiz Filyos bölgesinin hemen yanı başında bulunuyorlar. Burada otomotiv anlamında birçok parça üretimi sanayilerimizde yapılabilir. Dolayısıyla bu hem yatırım maliyetlerini düşürmesinde avantaj sağlar, hem de bütün dünyaya pazarlanmasında bu liman vasıtasıyla büyük bir kolaylık sağlar diye düşünüyoruz. Herkese, bütün yatırımcılara, bölgemizde Zonguldak’ta ve etrafımızda yaşayan insanlara benim bir çağrım var. Henüz olup bitenin çok farkında değil, belki de çok inanamadıkları bir durum var. Fakat hali hazır da limanın altyapı çalışmaları belli seviyelere geldi. 2019’un Nisan ayının sonlarına doğru da bitmiş olacak. Yani bu iş çoktan başladı. Hızla yol alıyor. Mutlaka gerçekleşecek nitelikte. Turizmde, tarımda, hizmet sektöründe, her alanda herkesin hazır olması, bütün yatırımcıların bu bölgede olup bitenin farkında olarak, yatırımlarını buraya yönlendirmeleri gerekiyor. Hiçbir şey yapamayanlar, elinde arsası, arazisi olanlar bile ucuz ucuz arazilerini satmasınlar, akıllı davransınlar. Büyük bir rant ve zenginlik oluşacak bölgemizde. Biz devletimize müteşekkiriz. Tabi bu endüstri bölgesi, liman projesi yapılırken mutlaka ulaşım ağlalarının da çok nitelikli kolaylık sağlayan iyi projeler olması gerekiyor. Karayolları genel müdürlüğümüzün sadece Zonguldak çevresinde yapımı devam eden ve planlanan, projelendirilen yapım programların bedeli 3 buçuk milyar liranın üzerinde. Çok büyük bir rakam. Bunun içerisinde sahil yolu dediğimiz, Zonguldak’tan Saltukova üzerinden buraya gelen, Karabük- Bartın bağlantısına kadar her demiryolu hem karayolu projeleri var. Bunlar çok önemli büyük projeler. Burası ekonomik anlamda, hayatın canlılığı anlamında herkesin koşup ilgileneceği, yerleşeceği, nüfusun artacağı çok hareketli ticaret ve sanayi bölgelerinden birisi olacak. Bunu bir müjde gibi şehrin valisi olarak, duygularımı sevgilerimi bütün halkımızla paylaşmak istiyorum.