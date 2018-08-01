Vali Çınar’a Çanakkale’den gelen hediyeleri verdiler

Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Başar, geçtiğimiz günlerde Valiliğin himayelerinde düzenlenen Çanakkale gezisine katılan şehit yakınları, terörle mücadele gazilere, muharip gaziler ve yakınları ile 15 Temmuz gazileri adına Vali Ahmet Çınar’a teşekkür ederek Çanakkale’den getirdikleri hediyelerini takdim ettiler.

Vali Ahmet Çınar da “Devletimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canını veren aziz şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimizin her zaman yanında olacaktır” dedi.