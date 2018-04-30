Vali Çınar’dan 1 Mayıs mesajı

Vali Ahmet Çınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en önemli dayanışma günlerinden biri ve toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçi, memur ve tüm çalışanların emeklerine verilen değerin ve saygının bir ifadesi olan 1 Mayıs tarihi, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. İşçi ve emekçilerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile İşçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz, ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmıştır. Emekçilerimizin, Ülkemizin ve İlimizin kalkınması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve büyüme hedeflerine ulaşması gayesiyle büyük bir erdemle çalışmaları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesile ile bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."