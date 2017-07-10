Vali Çınar’dan Alaplı ilçesine ziyaret

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Alaplı ilçesine gelerek esnaflar ve vatandaşlarla tanıştı. Bitlis’ten Zonguldak Valiliğine atanan Ahmet Çınar, Alaplı ilçesine gelerek esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Vali Çınar’a Alaplı’yı ziyaretinde, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fuat Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş eşlik etti. Zonguldak’a, Alaplı’ya en iyi şekilde hizmet etmek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla el birliği ile çalışacaklarını dile getiren Çınar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.