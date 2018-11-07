Vali Erdoğan Bektaş, doğduğu kente Vali olarak atandı

Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş, protokolün yoğun ilgisi ile karşılandı. Bektaş, ilk olarak gazetecileri kabul ederek tanıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Rize'den Zonguldak Valiliği görevine atanan Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde karşılandı. Polis tören mangası tarafından karşılanan Bektaş, ardından kendisine çiçek takdim eden çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ve uzun kuyruk oluşturduğu Bektaş, protokol üyeleri ile tek tek tanıştı.

Valilikte görevli hizmetliler ile de tanışan Bektaş, ardından makamına geçti. İlk olarak gazetecileri kabul eden ve kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile tanışan Vali Bektaş, “Telefonum 24 saat açık. 15 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorum. Basın bizim için önemli” dedi.

Zonguldak'ta doğduğunu gazetecilere anlatan Vali Erdoğan Bektaş, babasının evlenmeden önce Zonguldak'a geldiğini kendisinin ve iki ablasının da Zonguldak'ta doğduğunu ifade etti. Zonguldak doğumlu olduğunu anlatan Vali Bektaş, kenti iyi tanıyabilmesi için gazetecilerden 2-3 ay müsaade istedi. Bektaş, kendisinden önce görev yapan Valiler dönemindeki projeler ile ilgili soruyu da yanıtlayarak “Bizden önce Ahmet Çınar ve diğer valilerimizin projelerinin arkasında olacağız. Yıka yıka gidilmez, ekleye ekleye gidilir” şeklinde konuştu.