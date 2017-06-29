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29 Haziran 2017 22:18

Vali Kaban’dan Rektör Özer’e veda ziyareti

Malatya Valiliğine atanan Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Vali Kaban’dan Rektör Özer’e veda ziyareti

29 Haziran 2017 22:18

Dr. Mahmut Özer’e veda ziyaretinde bulundu.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Haluk Güven, Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ve Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun yer aldığı ziyarette BEÜ Senatosunun toplantısında Zonguldak Valisi Ali Kaban’a tevcih edilen Hizmet Ödülü takdim edildi.


Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Vali Ali Kaban’a Zonguldak ve Bülent Ecevit Üniversitesi için ortaya koyduğu çalışmalardan ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Özer: “Yeni görevinizin sizin için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizinle birlikte üniversitemiz çok büyük kazanımlar elde etti. Bu nedenle sizlere minnettarız. Üniversitemize ve bizlere manevi desteğiniz, olumlu yaklaşımınız bizi her zaman motive etti. Bilime yaklaşımınız, üniversiteye yaklaşımınızla birlikte çok güzel projeler gerçekleştirdik. Sizinle çalışmaktan onur ve gurur duyduk. Gösterdiğiniz çaba, verdiğiniz emek asla unutulmayacaktır. Sizlere şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Vali Kaban, görevi süresince üniversite ile uyum içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Üniversitemiz her şeyin ötesinde Zonguldak için çok büyük bir değerdir. Üniversitemiz bugün Türkiye’deki seçkin ve saygın üniversitelerimizden biri konumundadır. Bu nedenle göstermiş olduğunuz başarılı çalışmalar için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Görevde olduğum süre boyunca üniversitemizle birlikte Türkiye’de ilk olan çok güzel projeler gerçekleştirdik. Sayın Rektörümüz, bilimsel çalışmalarla yetinmeyip Zonguldak için pek çok çalışma ve yatırım gerçekleştirdi. İlimiz adına yaptığınız işlerden dolayı size şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu tarafından tarafıma tevcih edilen Hizmet Ödülü için başta sayın Rektörümüz olmak üzere Rektör Yardımcılarımıza ve tüm senatomuza şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Vali Ali Kaban’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek üniversitenin hediyelerini takdim etti.




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