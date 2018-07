Validen ’cemaat’ açıklaması

Kürsüde FETÖ/PDY’ye sert sözlerle tepki gösteren Vali Ahmet Çınar, "Cemaatler insan yetiştirmekle, iyi insan yetiştirmekle, ahlaklı edepli insan yetiştirmekle, dinini bilen, Kur’an-ı bilen insan yetiştirmekle, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olmalı. Öyle her tarafa elini uzatan siyaseten müdahale eden, valinin işine karışmaya kalkan, falan memurun yerine geçmeye kalkan, şu şehrin emniyet müdürlüğünü almaya kalkan, devletin işine karışan böyle cemaat olmaz. Bunlar tehlikelidir. Allah’ı bulamayan önündekine tapmaya başlar" ifadelerine yer verdi.

Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Başsavcı Hakan Yağız, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Madenci Anıtı önünde kurulan sahnede Mehteran ekibi konser verdi. Alanı dolduran onlarca kişi ellerindeki Türk bayrakları ile mehteran ekibinin konserine eşlik etti. Programda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan başarısız darbe girişimine ait görüntüler ve hazırlanan klipler katılımcılara izletildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimini hatırlatan Vali Ahmet Çınar, "Bugüne kadar hep Allah, kitap, medeniyet, din demek suretiyle ama en son doğrudan omurgamıza kalbimize saldırdılar. İç savaş çıkarmak amacıyla, her şey planlanmıştı. Ama bunların hepsi bunu ‘Biz savaş çıkartacağız’ diye gelmediler. Zaten teröristlerin birçoğu da ‘Biz alçağız, şerefsiziz’ diye meydana çıkmıyor. Bir ideal değil, aldanma ile ortaya çıkıyor. Bu terör örgütü bizim çocuklarımızı kandırdı, terörist yaptı. Teröriste acımayacağız. Suç işleyen cezasını görecek, ıslah olan cezasını gördükten sonra normalleşecek. Halen o sapığa, o herifin peşinden giden herkes teröristtir. Ona destek veren herkes teröristtir. Atalar ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ diyor. Bizim birlik olmamız şart. Ve devleti sevmek kuru kuru sevmekle olmaz. Hayatını feda eden insanlara bizim saygımız olması lazım. Çok çalışkan olmalıyız. Çok üretken olmalıyız. Kültürel, sosyal, sportif alanlarda özgüveni yüksek kişilikleri gelişmiş mert insanlar yetiştirmeliyiz. Hedefimiz bu olmalı. Bir kilogram fazla domates üretebilen varsa üretmeli, beş tane tavuk fazla besleyebiliyor isek onu beslemeliyiz. Vatan böyle sevilir öyle kuru kuru ‘Canım Türkiyem’le bu iş olmaz. Adil olacağız, kul hakkına riayet edeceğiz. Komşu hakkına riayet edeceğiz, helal haram ne bileceğiz. Öbürünün yerine geçmek için fitne fesat yapmayacağız. Böyle vatan sevilir" ifadelerine yer verdi.

Vali Ahmet Çınar, cemaatlerin iyi, ahlaklı, dinini bilen, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olması gerektiğini belirterek, "Bu cemaatler mevzusu var. İçimizde birçok insan. İşte bir cemaat, işte terör örgütü. Bilemedik. Kimse bilemedi. İstihbaratın en derininden, siyasetin en uçlarına kadar kimse bilemedi. Her türlü iktidar da bilemedi yol verdi. Demek ki bu bir tehlike oluyor. Cemaatler insan yetiştirmekle, iyi insan yetiştirmekle, ahlaklı edepli insan yetiştirmekle, dinini bilen, Kur’an-ı bilen insan yetiştirmekle, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olmalı. Öyle her tarafa elini uzatan siyaseten müdahale eden, valinin işine karışmaya kalkan, falan memurun yerine geçmeye kalkan, şu şehrin emniyet müdürlüğünü almaya kalkan, devletin işine karışan böyle cemaat olmaz. Bunlar tehlikelidir. Allah’ı bulamayan önündekine tapmaya başlar" diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar’ın konuşması ise alanı dolduran onlarca vatandaşın alkışlarıyla sık sık desteklendi. Program ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti