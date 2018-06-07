Vatandaşlara anne sütünün önemi anlatıldı

Açılışa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaoğlu, Halk Sağlığı Biriminde Uzman Handan Özçoban Saka ve sağlık çalışanları katıldı. Standa gelen vatandaşlara anne sütünün bağışıklık sistemi üzerindeki önemi, anne sütüne teşvik etmek, bebekle aralarındaki en güçlü bağın anne sütü olduğu, bebeğin enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruduğunu anlatan broşürler ve kitapçıklar dağıtılarak bilinçlendirmeleri sağlandı. Ayrıca Alışveriş Merkezinin katlarında bulunan emzirme odasına anne sütünün önemini vurgulayan afiş ve broşür asılarak düzenleme yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu açılış sonrasında yapmış olduğu açıklama da şunları söyledi:

“Yaşamlarının ilk altı ayı içersinde bebeklerinize en ideal besin maddesi anne sütüdür. Anne sütünün içerdiği koruyucu maddelerle bebeklerimizin mikroplara karşı ilk aşısıdır ve bebekleri bir çok hastalıklardan korur. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine de yardımcı olur, annenin doğum öncesi haline dönmesini ve alınan kiloların verilmesini kolaylaştırır, emzirme annede meme ve yumurtalık kanserini, menopoz sonrası kemik erimesi ve kalça kırığı riskini azaltır. Anne sütünü yeterince alan bebeklerin zeka düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bunun için ilk altı ay boyunca bebeklerimize anne sütü vermek onlara sunabileceğiniz en güzel armağandır.”