Vatandaşlardan Ayan’a tam destek

Ereğli ilçesinde adeta milletvekili olarak karşılanıyor. Vatandaşlar her gördüğü yerde Ayan’a; “Diğer vekillerden fayda göremedik, bu sefer kararımız sensin” diye kendisine ilgi gösterdiler.

27. Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Kdz. Ereğli ilçesinde İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, 2. Sıra adayı Abdullah Bekar, 3.Sıra adayı Fehmi Nuhoğlu ve partililerin katılımıyla ilçenin şehir merkezi olan Bozhane, Yalı ve sahil şeridinde 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Ayan, Zonguldak için yazmış olduğu 10 maddelik kurtuluş reçetesini vatandaşlara aktardı. Milletvekili Ayan’a ilgi gösteren çok sayıda vatandaşlar kendisine destek vereceklerini belirttiler. Bazı vatandaşlar ise Zonguldak için masaya vurmayan ve çalışmayan vekillerden şikayetçi olduklarını belirtirken, Ayan’a; “Bu sefer Zonguldak’ı kurtaracak olan adayımız sensin, bizler sizden yana oy kullanacağız. Bizi en iyi şekilde siz temsil edeceksiniz, çıktığınız yolda başarılar diliyoruz” dediler.

MHP Milletvekili Adayı Ayan ve diğer adaylar Zonguldak’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ettiler.