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18 Temmuz 2018 11:05

Vatandaşların çağrısı üzerine çizgi film karakterinin piposu yerine çiçek resmi çizildi

Zonguldak’ta bir parkın duvarına çizilen çizgi film karakterlerinden Temel Reis’in ağzındaki piposu "Vicdanı rahatsız ediyor.

Vatandaşların çağrısı üzerine çizgi film karakterinin piposu yerine çiçek resmi çizildi

18 Temmuz 2018 11:05

Çocukların zihnine işliyor normalleştiriyor" talebi üzerine silinerek çiçek resmi konuldu.


Bahçelievler Mahallesi Rotary Parkı’nın duvarlarına çizgi film karakterlerinin resmi yapıldı. Çizilen resimlerin arasında Temel Reis’in ağzında bulunan piposu parka çocuklarını getiren bir aileyi rahatsız etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşan aile "Temel Reis’in ağzındaki pipo vicdanı rahatsız ediyor. Çocukların zihnine işliyor normalleştiriyor" diye çağrıda bulundu. Bunun üzerine piponun yerine çiçek resmi çizildi. Vatandaşlar talebin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken kötü alışkanların çocuklarının bilinç altına yerleşmemesi için böyle bir talepte bulundukları öğrenildi.




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