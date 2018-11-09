Veli Baba Türbesi Camiinin temeli atıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinin Torlaklar Köyü'nde Veli Baba Türbesinde yapılacak olan caminin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törene Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Torlaklar Köyü Muhtarı Şerafettin Gemici'nin yanı sıra daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, çevre köyün muhtarları ve çok sayıda köylü halkı katıldı.

Temel atma töreninde protokol konuşmalarının ardından köyün muhtarı Şerafettin Gemici "Eski camimiz yıkıldı, yerine yenisini yapıyoruz. 200 metrekare alana yapılan yaklaşık 400 kişilik cemaat alabilecek büyüklükte ki camimizde emeği geçenleri saymakla bitiremeyiz. Ama ben huzurunuzda Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Müftülüğümüz, İl Özel İdareye ve tabiki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bu camimiz hayırseverlerimiz sayesinde çok kısa zamanda yapımı tamamlanıp ibadete açılacaktır. Sadece camimiz için değil, köyümüzün yolları yapımında her türlü desteğini esirgemeyen AK Parti İlçe Başkanımız Veysel Karani Doğancı'ya da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ardından Kaymakam Keçeli'nin cami temeline beton dökmek için butona basması ile kurban kesildi ve dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleşti. Yemek ikramının ardından tören son buldu.