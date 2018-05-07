Verem Savaş Derneği Başkanı Erdoğan, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur ile Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nu ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan Ankara’da ilk olarak AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nu TBMM’de ki odasında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Erdoğan’ın Zonguldak bölgesinde veremle mücadelenin yanı sıra birçok sağlık, eğitim, camii ve maddi durumu yerinde olmayan bir çok aileye ev yaptığını ve bu yönü ile takdire şayan bir isim olduğunu söyledi. Erdoğan’da Çaturoğlu’na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Devlet Eski Bakanlarından Güneş Müftüoğlu’nu ziyaret eden Erdoğan, burada kendisi ile uzun süre sohbet etti. Erdoğan’ın çok sevdiği eski dostu olduğunu ve uzun yıllar dostluklarının devam ettiğini anlatan Eski Bakan Müftüoğlu, yaptığı çalışmalarla Zonguldak bölgesine önemli eserler kazandırdığını anlattı.

“Vefanın çok iyi bir örneği”

Erdoğan daha sonra ise Güniz Sokağa geçerek burada 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in evini ziyaret etti. Burada merhum Demirel’in doktoru Aylin Cesur ile sohbet eden Erdoğan duygusal anlar yaşadı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Türkiye’nin yükselmesinde önemli projelere imza atan önemli bir devlet adamı olduğunu dile getiren Erdoğan “Cumhurbaşkanımızla uzun yıllar dostluğumuz oldu. Vefatından önce olduğu gibi vefatından sonrada Güniz Sokağı ziyaret ederek anılarımızı tazeliyoruz. Bölgemize gerek sağlık, gerek eğitim ve gerekse diğer alanlarda yapılan projelerde Cumhurbaşkanımızın desteği bizlerle olmuştur” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. Aylin Cesur ise Erdoğan’a teşekkür etti. Dr. Cesur ziyarete ilişkin olarak duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesabı üzerinde şu şekilde ifade etti; “Zonguldak ve bölgesinde veremle mücadele ediyorlar. Devlet-millet işbirliği ile yaptıkları çalışmaları ‘hastalığın bu gün yok denecek’ seviyelere gelmesini sağladı. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in de güvenini kazandı ve her daim desteğini aldı. Erdoğan’ın girişimleri ile yapılan Armutçuk Sağlık Meslek Lisesi ve Armutçuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin açılışı 20 Eylül 1997’de Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından gerçekleştirildi. Süleyman Demirel İlköğretim Okulu, Subaşı Camii, birçok köyde okul, cami ve sosyal alanlara katkı, gezici röntgen tarama aracının ilçeye kazandırılması, her yıl yüzlerce aileye kumanya yardımı ile şu ana kadar Ereğli ve Alaplı’da birçok evsiz ailenin sıcak yuvasına kavuşmasını sağladı. Daha mı? Dahası vefanın çok iyi bir örneğini gösterdi; Cumhurbaşkanımızın vefatından sonra da bizi; Güniz Sokağı hiç unutmadı. Son ziyaretlerini de 1-2 gün evvel, yanında genç arkadaşları ile Güniz Sokak’ta yaptı ve yeni projelerini anlattı. Eski günlerden, Cumhurbaşkanımızla beraberce hizmete adanmış yıllardan ve gelecek için yeni projelerden konuştuk, planladık ve en kısa zamanda görüşmek üzere, sevgiyle-saygıyla-selamla uğurladık.”