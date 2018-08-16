Verem Savaş Derneği köylerde kumanya dağıttı

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan ilçenin kırsal bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan ailelere kumanya yardımında bulunmayı sürdürüyor. Erdoğan son olarak 6 köyde yaklaşık 10 aileye kumanya yardımında bulundu. Kdz. Ereğli ve çevresinde sadece veremle mücadele etmediklerini dile getiren Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelerden gelen taleplere de kayıtsız kalmadıklarını ifade etti. Erdoğan açıklamasında “Yaklaşık 50 yılı aşkın zamandır bölgemizde veremle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz neticesinde devlet-millet işbirliği ile verem hastalığını yok denecek kadar az seviyeye çekmeyi başardık. Biz veremle mücadele etmekle kalmadık bu yaklaşık 50 yıllık süreçte bölgemize hastane, okul gibi topluma faydalı eserler kazandırdık. Yine bölgemizde evi yanıp mağdur olan yada evi oturulamayacak durumda olmasına rağmen yaptıracak gücü bulunmayan şu ana kadar 10’a yakın aileye yeni ev yaptırdık. Tabi köylerde gezerken ihtiyaç sahibi olan insanlarımızı görüyoruz. Onları da geri çeviremiyoruz. İş adamlarımızın katkıları ile ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımlarında bulunuyoruz. Biz sadece Ramazan ayında değil yılın her döneminde ihtiyaç oldukça yardımlarımızı yapıyoruz. Bu işler bir gönül ve sevda işi. İnsanlarımız mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.

Erdoğan, halen bazı köylerde ev ve camii inşaatı devam eden çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.