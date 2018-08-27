Verem Savaş Derneği Kurban Bayramı’nda yardımlarını sürdürdü

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan Kurban Bayramı’nda Ereğli ve Alaplı ilçelerinin kırsal bölgelerinde ki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de kurban eti dağıttı. Bayram boyunca yaklaşık 50 aileye işadamları tarafından kesilen kurbanların etlerini götüren Erdoğan ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için yaptırdığı evler ile Osmanlar Köyü’n de ki Camii ek inşaatını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan “Yıl içerisinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu bayramda da işadamlarımız tarafından kesilen kurbanların etlerini gerçek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Yaptığımız gezi sırasında Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ihtiyaç sahibi aileler için yaptırdığımız ev inşaatlarını da inceledik ve o ailelerimizin bayramlarını kutladık. Evlerin yanı sıra Osmanlar Köyü’nde camimize ilave bina inşaatı da devam ediyor. Orasını da inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah en kısa sürede devam eden çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu işler bir gönül ve sevda işi. Yaklaşık 50 yıla yakın süredir ben bu köyleri karış karış geziyorum. Tespit ettiğimiz eksikleri bölgemizdeki değerli işadamlarımızın katkı ve destekleri ile tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Erdoğan yardım faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini vurguladı.