Virajı alamayan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı: 3 yaralı

Kazada aynı aileden üç kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Aygül (38) idaresindeki 67 SD 785 plakalı otomobil Göktepe Mahallesi girişindeki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton duvara çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevim Aygül (30) ile 2 yaşındaki çocukları İbrahim Emin Aygül yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 2 bin TL para cezası kesilirken, hurdaya dönen otomobil ise yedi emin otoparkına kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.