Yabancı Dille Eğitimin Ekonomik Etkileri BEÜ’de tartışıldı

TÜBİTAK projesi olarak Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim veren farklı üniversitelerdeki iktisat bölümü mezunlarıyla yapılan saha araştırması sonucunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının ilk defa açıklandığı panele projeyi hazırlayan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Taşdemir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yılmaz Kılıçarslan ve BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başak konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin başında projenin genel hatlarıyla ilgili bilgi verildikten sonra, bir eğitim dili olarak İngilizce’nin okuldan işe geçiş ve işe geçişten sonra ücretlere etkisi konusunda yapılan anket çalışması ve analizlerin sonuçları anlatıldı. Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen panelde İngilizce bölümden mezun olanların Türkçe bölümden mezun olanlara göre 3 ay daha erken işe girdikleri ve ortalama ücretlerinin yüzde 18-20 daha yüksek olduğu; iktisat bölümü mezunlarının işletme mezunlarına göre daha uzun sürede iş bulduğu ancak ücretlerinin daha yüksek olduğu; üniversitede staj yapmış olma, yüksek ortalama ile mezun olma gibi özelliklerin ücretler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunamadığı gibi çarpıcı sonuçlar paylaşıldı.

Panel, İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hamza Çeştepe tarafından panelistlere katılım belgelerinin takdimiyle son erdi.