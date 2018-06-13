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13 Haziran 2018 00:36

Yağlı boya resim çalışmalarını 67 Burda AVM’de sergilediler

Kozlu Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi Esas 67 Burda AVM’de sergilendi.

Yağlı boya resim çalışmalarını 67 Burda AVM’de sergilediler

13 Haziran 2018 00:36


Kozlu Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu resim sergisi tuval üzerine yağlı boya çalışmaları sergilendi. Resim Öğretmeni Mustafa Kurmalı ve öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları ve iki grup olarak açılan sergide eserler ile yeni kursa başlayan öğrencilerin çalışmaları aynı anda görsel beğenilere sunuldu. Esas 67 Burda AVM’de iki gün açık kalan sergiye AVM ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök de davetlilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.




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