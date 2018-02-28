Yalçın ve ekibi ‘Güçlü, öncü, güvenilir’ sloganıyla yola çıktı

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, çok sayıda iş adamı ile birlikte yeni dönemde oda yönetimine yeniden talip olduklarını söyledi. Yönetim kurulu tarafından başkanlığın kendisine tevdi edilmesi sonrasında kendisine duyulan güvenle birlikte görevini yetki, görev ve sorumluluk bilincinde yerine getirdiğini dile getirdi.

Afrin operasyonuna tam destek

Konuşmasının başında TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatına tam destek verdiklerini açıklayarak başlayan Yalçın, harekat sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diledi. Türk iş dünyası olarak ülkenin güvenliği için her türlü fedakarlığı dün olduğu gibi bu günde yapmaya hazır olduklarının altını çize Yalçın, “Devletimizin, milletimizin ve ordumuzun arkasındayız, yanındayız” dedi.

Yalçın “Tetiker’le 4 yıl çalıştığım için şanslıyım”

Yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden TSO Eski Başkanı Yaşar Tetiker’in görevde bulunduğu süre içerisinde bölgemize önemli hizmetler kazandırdığını belirten Yalçın, kendisi ile 4 yıl görev yaptığı için şanslı olduğunu söyledi. Yalçın konuşmasında “Bu arada; bölgemize önemli hizmetleri bulunduğu her kesimce kabul edilen Değerli Onursal Başkanımız Merhum Yaşar Tetiker ağabeyimizi tekrar anmadan geçemeyeceğim. Kendisi ile 4 yıl her gün en az 2-3 saat çalışma fırsatı bulmuştuk kendimizi bu konu da çok şanslı hissediyoruz, huzurunuzda kendisini bir kez daha saygı ve rahmet ile anıyor, ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Aralık Ayı Meclis toplantımızda kendisine Onursal Başkan Ünvanı verildi. Ve Bizde Konferans Salonumuzu “Yaşar Tetiker Konferans Salonu” olarak değiştirme kararı aldık. Ayrıca oda hizmet binamız giriş katında yaşar başkanımız için özel bir köşe hazırladık. OSB’deki ana bulvarın ismi de Yaşar Tetiker Bulvarı olarak belirlenmişti. Yarın Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek ‘Ekonominin Yıldızları’ programından önce resmi açılışlarını yapacağız. Bizler; Aralık 2017’de kaybettiğimiz onursal başkanımız Yaşar Tetiker’in emanetini mevcut yönetim kurulumuz ile kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Yarınki etkinliğimize önemli etkinliğimize tüm üyelerimizi ve siz basın mensubu arkadaşlarımız davetlisiniz" diye ifade etti.

Rakiplerine kolaylıklar diledi

Konuşmasında Kdz. Ereğli TSO’ya aday olan diğer gruplardaki kişilere kolaylıklar dileyen Yalın şu ifadelere yer verdi ; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı tüm odaların organ seçimleri Nisan Ayına ertelendiği malumunuz Seçim takvimi süreci işlemekte ve demokrasin gereği olarak her üyemizin hakkı olan yönetime aday arkadaşlarımız, yaptıkları açıklamalarla ‘yarışta bizde varız’ demektedirler. Hepsini kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hatta kara propaganda yapanları bile!.. Evet, Kolaylıklar diliyorum çünkü karayı griye, griyi beyaza çevirmek zordur, İşleri zordur.”

“4 yılda önemli mesafe kat edildi”

4 yıllık görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yalçın, OSB’de ciddi başarıya ulaşıldığını, üniversitede öğrenci sayısının artırıldığını, tersanelerle ilgili önemli aşamaya gelindiğini ve Erdemir ile ilişkilerinde geliştirildiğini kaydetti. Yalçın konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Şimdi de; Kısaca 4 yıllık süreçte neler yaptık, kısaca özetlemek istiyorum: Öncelikle göreve gelir gelmez hedeflerimiz belirledik -ki bunları sık sık toplantılarda paylaştık. Bunları özetle; “OSB’yi her açıdan geliştirmek, Üniversite öğrenci sayımızı arttırmak, tersaneler bölgesini canlandırmak ve Erdemir’le şehir ve sanayici-tüccar ilişkilerini geliştirmek” olarak sıralayabiliriz. Müteakip defalar bu hedeflerde gelinen noktaları basına ve kamuoyu ile paylaştık. Detaya girmeden tekrarlayacak olursak; OSB’de nicesel ve nitesel olarak ciddi başarıya ulaşılmış, Üniversite öğrenci sayımız girişim ve desteklerimiz sonucu arttırılmış, tersaneler bölgesi ile ilgili bir çok proje üretilmiş ancak değişik nedenlerle uygulanamamış, Erdemir’le bir araya gelinerek belli konularda iyileştirmeler yapılması sağlanmıştır. Bu arada odamız akreditasyon sürecinden başarı ile geçmiş, üyelerimizi destekleyici bir çok aktivite yerine getirilmiştir.”

Yaptıkları çalışmaların yeterli olmadığını, üstüne yeni hedefler koyarak yola devam etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, bir sanayi kenti olan Kdz. Ereğli’nin Batı Karadeniz’in her açıdan örnek şehri, Kdz. Ereğli TSO’nun da Türkiye’nin ilk ilçe Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu söyledi.

Hedef Ereğli ekonomisini büyütmek

Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak ne, ‘eyvah, yandık-bittik’ paranoyası içinde, ne de ‘her şey tamam’ rehavetinde olmayacaklarını dile getiren Yalçın, yeri geldiğinde siyasetçilerle, bürokrasi ile yatırımcı ve girişimci ile kol kola el ele olacaklarını, yeri geldiğinde de karşılarında olacaklarını belirtti. Ortak çıkarlar doğrultusunda güçlünün değil, haklının/doğrunun/ihtiyacı olanın yanında olacaklarına vurgu yapan Yalçın “ Yanlışı eleştireceğiz/düzeltilmesini sağlayacağız. Yasaların ve sanayi ticaret kültürü ile yoğrulan teamüllerin gereği nerede bulunmamızı gerektiriyorsa orada olacağız. İlerleyen zamanlarda sık sık birlikte olacağız. Bizleri tanıyorsunuz, ekip arkadaşlarımızı tanıyorsunuz. Bu aşamada şimdilik şunu tekrarlamak istiyoruz: “Biz hiçbir kişi/kurum/sektör ayrımı yapmadan çok değerli üyelerimizin ticari, kurumsal ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, Ereğli ekonomisini büyütmek, buna katkıda bulunmak için görevimize devam etmek, hizmet etmek istiyoruz. Ekip olarak bu enerjiye sahip olduğumuza inanıyoruz“ dedi.

“Güçlü, öncü, güvenilir ekip”

Büyük Ereğli’nin yeni enerji kaynağı olmak istediklerini belirten Yalçın bunu; yeri geldiğinde yasal güçleri, kimi zaman baskı gücü ama hep üyelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacaklarını anlatan Yalçın “Dördüncü sanayi devriminden söz edildiği ve insansız tankların hedeflendiği günümüzde; bu ustalık, kararlılık, irade ve inisiyatif bizde var. “Güçlü, Öncü, Güvenilir” ekibimizle ülkemize bölgemize, Ereğlimize hizmet etmek istiyoruz. Şimdi de; Yönetime aday ekibimiz tarafından “Güçlü TSO, Güçlü Ereğli” sloganı ile anketlerle ve beyin fırtınası toplantıları sonucu hazırlanan birkaç proje taslağımızı, tabii ki önceki hedef ve projelerimize ilave olarak, bunları ve yeni ekleyeceğimiz projeleri sektörel ayrıma ve kısa-orta-uzun vadelere ayırarak detaylandırıp tekrar karşınızda olacağız” diye konuştu. Yalçın konuşmasının sonunda ekibinde yer alacak isimleri tek tek tanıtarak toplantılarına Gülüç, Ormanlı, Çaylıoğlu, Armutlucuma, Kaptaş, Çayırlı, diğer köy ve beldelerden gelen tüm üyeler teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.