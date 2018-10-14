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Yangında saman balyaları tutuştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Güzeloğlu köyünde 2 katlı evin bodrum katında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Güzeloğlu köyünde 2 katlı evin bodrum katında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre Güzeloğlu köyü Hatipoğlu Mahallesinde Yusuf Öncü'ye ait 2 katlı evin alt katında çıkan yangın nedeniyle samanlar alev aldı. Çaycuma, Saltukova ve Karapınar itfaiyesi çıkan yangın için seferber oldu. Dumandan etkilenen ev sahibine 112 acil servisi olay yerinde müdahale etti. Bodrum katın duvarı kırılıp saman balyalarını dışarı çıkaran itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

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