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26 Temmuz 2018 18:30

Yardımlarla yapılan ev yanarak kül oldu

Zonguldak’ta belediye ve vatandaşların yardımıyla 10 yıl önce yapılan tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yardımlarla yapılan ev yanarak kül oldu

26 Temmuz 2018 18:30


Olay, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi 3’üncü Sokak’ta Serpil B.’ye ait tek katlı evde meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Kullanılmaz hale gelen evin yaklaşık 10 yıl önce maddi durumu kötü olduğunu için belediye ve vatandaşların yardımıyla yapıldığı öğrenildi.




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