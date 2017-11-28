Yardımsever Erdoğan bir aileyi daha sıcak yuvasına kavuşturuyor

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan ilçeye bağlı Osmanlar Köyü’nde 5 kişilik bir ailenin eski evini onarmaya başladı. Kış aylarına girilen şu günlerde içerisinde oturulamayacak durumdaki evin yanına bina yapan Erdoğan, mağdur durumdaki insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Daha öncede Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 5 aileye hayırseverleri devreye sokarak ev yaptıran Erdoğan “Bu bir gönül ve sevda işi. Bu yıl 5. Ailemizi sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz. Onların sıcak yuvalarında mutlu olmaları beni de ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Verem Hastanesi, Sağlık Meslek Lisesi, 32 derslikli ilk ve ortaokul, Subaşı Camii başta olmak üzere birçok köyde ki okul ve camilerin yapımında büyük emeği bulunan Erdoğan, kendisinin 40 yıldır bölgede veremle mücadele ettiğini söyledi. Her yıl yüzlerce aileye kumanya yardımında bulunan Erdoğan “Ben yaklaşık 50 yıldır zamandır Zonguldak bölgesinde veremle mücadele ediyorum. Sadece son 5 yıl içerisinde derneğimize kazandırdığımız gezici röntgen tarama aracı ile 100 bini aşkın insanımızın verem taramasını gerçekleştirdik. Bu sayede bölgemizde verem hastalığı yok denecek kadar az seviyelere indi. Tabi verem taraması için gittiğimiz köylerde maddi durumu yerinde olmayan yardıma muhtaç insanlarımızı görüyorum. Bu insanlara yardım etmemeye gönlüm el vermiyor. Kayıtsız kalamıyorum. İhtiyacı tespit edip kumanya ihtiyacı varsa kumanya, sağlık problemi varsa gerekli yerlere yönlendirip takibini yapıyorum. Cami, okul yada bir ailenin evi yapılması gerekiyorsa çevremdeki işadamlarını devreye sokuyorum. Önümüz kış, Osmanlar Köyü’nde ki ailemizin evi oturulamayacak durumda. Benimde gönlüm razı olmuyor. Sağolsunlar Volkswgane Batı Karadeniz Bölge Bayii İlhami Yazıcıoğlu, Kardeşler Ekmek Fabrikası Sahibi Bayram Özkayıkçı, Yıldırımlar Market Sahibi Mehmet Yıldırım ve emekli olduktan sonra 18 yıldır çalıştığım İstanbul’da ki Yar-Kim Kimya Sanayii Yönetim Kurulu başkanı Sayın Murat Şengönül’e konuyu anlattığımda ‘Ne gerekiyorsa yapalım’ dediler. Ve ailemizin evinin yapımına başlandı. Ben katkılarından dolayı Volkswgane Batı Karadeniz Bölge Bayii İlhami Yazıcıoğlu, Kardeşler Ekmek Fabrikası Sahibi Bayram Özkayıkçı, Yıldırımlar Market Sahibi Mehmet Yıldırım ve Yar-Kim Kimya Sanayii Yönetim Kurulu başkanı Sayın Murat Şengönül’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, ömrüm vefa ettiği sürece bu tür yardımlara devam edeceğini söyledi.